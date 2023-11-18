تبسة.. وفاة شخصين وإصابة اخر في حادث مرور ببئر العاتر

لقي شخصان مصرعها، اليوم السبت، في حادث مرور على مستوى طريق بتيتة بلدية ودائرة بئر العاتر في ولاية تبسة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 15سا05د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين متبوع بحريق على مستوى طريق بتيتة بلدية ودائرة بئر العاتر.

وخلف الحادث حسب البيان، وفاة شخصين في عين المكان (ذكر وأنثى) يبلغان من العمر 47 و 50 سنة.

واصابة آخر تم اسعافه ونقله إلى مستشفى بئر العاتر، فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.