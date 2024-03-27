تيارت.. تسمم 4 أشخاص بالغاز بحي 150 مسكن ببلدية مهدية

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيارت، اليوم الأربعاء، من اجل حادث تسمم بالغاز بحي 150 مسكن ببلدية مهدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة00 سا43د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 150 مسكن بلدية ودائرة مهدية.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 9سنوات و49 سنة.

ليتم إسعافهم ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات الشهيد العبادي محمد.