حجز سلاحين رشاشين وذخيرة حربية و121 كغ من الكيف المعالج بتمنراست وبشار

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز أسلحة وذخيرة حربية.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فلقد تم حجز: سلاحين رشاشين، 5 مخازن ذخيرة، 8 اشرطة ذخيرة حية تتسع لـ 170 طلقة، حامل مخزن و382 طلقة حية مختلفة العيارات.

وتندرج العملية في إطار تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة، في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود حفاظا على أمن الوطن والمواطن.

وفي بيان اخر، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي، عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، من حجز 121 كلغ و200 غرام من الكيف المعالج.