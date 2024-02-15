“حزب الله” يستهدف التجهيزات التجسسية في عدد من مواقع الاحتلال الصهيوني

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها، اليوم الخميس، ثكنة “زبدين” الصهيونية، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بصاروخ “فلق”، حيث حققت إصابة مباشرة.

كما استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا، وفي موقعي “الراهب” و”المرج”، بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرةً أيضاً.

وفي بيان اخر للمقاومة الاسلامية في لبنان، أعلنت كرد رد أولي ‌‏على مجزرتي النبطية والصوانة مهاجمة‏ مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وأكد حزب الله، أنّ عملياته جاءت دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته المستمرة.