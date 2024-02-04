رئيس الجمهورية يأمر بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من عملية الرقمنة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من عملية الرقمنة ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد تم عرض التقرير المرحلي الأول لمدى تقدم عملية الرقمنة من قبل المحافظة السامية للرقمنة.

وترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدّم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، وعرض حول المزارع النموذجية.