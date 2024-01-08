 سطيف.. تسمم 4 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية بن فودة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف، اليوم الإثنين، تدخلها من اجل حادث تسمم بالغاز بدوار شيرهم بلدية بني فودة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا25د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بدوار شيرهم بلدية بني فودة ودائرة جميلة.

وخلف الحادث تسمم عائلة متكونة من 4 أفراد لهم صعوبة في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 26 و64 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.