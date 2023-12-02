صدور قانون السمعي البصري على الجريدة الرسمية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77، القانون رقم 23-20، المتعلق بالنشاط السمعي البصري.ليصبح ساري المفعول بعد صدوره.

كما صدر أيضا في نفس العدد، قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ليصبح ساري المفعول أيضا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وأكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، الأربعاء الماضي، أن المراسيم التطبيقية الخاصة بقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري جاهزة. وسترسل إلى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح لعقاب، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على النصين القانونيين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. أن المراسيم التطبيقية لقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا قانون نشاط السمعي البصري جاهزة. وسوف ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية.