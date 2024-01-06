طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 22722

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزةـ اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 22722 شهيدا.

بالإضافة إلى 58166 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما افاد ذات المصدر ان الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 122 شهيدا، إضافة إلى 256 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنّ حصيلة العدوان المستمر على المدنيين في قطاع غزة، بلغ 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، منهم 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة.

واضاف ذات المصدر، أنه تم اخراج 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة، بعدما نفّذ الاحتلال 1903 مجازر حتى الآن.

فيما اشار المكتب إلى أن “جيش” الاحتلال، سرق أموالاً وذهباً من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل.