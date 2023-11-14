مدير وزارة الصحة في غزة: مستشفى الشفاء يتعرض لقصف عنيف منذ ساعتين

كشف مدير وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ان مستشفى الشفاء يتعرض لقصف عنيف منذ ساعتين، مطالبا الموجودين باتخاذ الحيطة والحذر.

وأوضح المتحدث، ان قصف الجيش الصهيوني يستهدف مبنى العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، وهو ما يعرض حياة الموجودين داخله للخطر.

وأعلن مدير وزارة الصحة، ان القصف العنيف في محيط مستشفى الشفاء مستمر ليلا ونهارا والطواقم الطبية لم تتوقف عن العمل.

وأشار ذات المتحدث، ان مستشفى الشفاء يعج بالنازحين ولا أحد يرى أي مراكز للقيادة والتحكم تستخدمها حماس.