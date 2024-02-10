مستغانم.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 6
بقلم ط.خير الدين
لقي شخص مصرعه وأصيب 2 اخرين، اليوم السبت، اثر حادث مرور، بالطريق الولائي رقم 6 اتجاه مدخل بلدية الصفصاف بولاية مستغانم.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا45د ، من اجل حادث تصادم بين شاحنة ودراجة نارية.
وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 06 اتجاه مدخل بلدية الصفصاف، بلدية السوافلية ودائرة بوقيرات.
وخلف الحادث وفاة شخص بعين المكان، وإصابة 2 اخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و39 سنة.
ليتم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي. اما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.
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