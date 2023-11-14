من قبل شركة هواوي الصينية.. الموافقة على مشروع انشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية 

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر، ضمن عرض وزيرة المُحافظة السامية للرقمنة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)، من قبل شركة هواوي الصينية.

وذكر الرئيس تبون، بأن الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية، التي تعطّل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

ليختتم بعد ذلك مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.