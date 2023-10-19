ابو عبيدة: المقاومة تتحكم في الميدان ومستعدون لمعركة طويلة مع الاحتلال الذي يمر بأسوأ حالاته

وجه الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، اليوم الخميس، تحذيرا للكيان الصهيوني من أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن تمرر جرائمه ضد الاقصى والشعب الفلسطيني.

وشدد أبو عبيدة أن دعم الإدارة الأميركية للكيان الصهيوني لن ينجده أو يسعفه، مؤكدا أنه لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوة المقاومة الفلسطينية.

واضاف نفس المتحدث، ان الكيان الصهيوني، اليوم، في أسوأ حالاته منذ 75 عاما.

كما طمأن الشعب الفلسطيني بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان ومستعدة لمعركة طويلة مع الاحتلال الصهيوني.