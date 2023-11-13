الأمين العام الجديد لـ “الأفلان”: طوفان الأقصى هو احياء لمقاومة مشروعة لشعب يدافع عن ارضه وعرضه

أكد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، اليوم الإثنين، ان طوفان الاقصى هو احياء لمقاومة مشروعة لشعب يدافع عن ارضه وعرضه.

وأوضح بن مبارك في كلمته عقب تزكيته كأمين عام جديد لـ “الأفلان”، أن الظروف الحالية اكدت هشاشة المجتمع الدولي، الذي يدير ظهره كلما اعتدى الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وأضاف ذات المتحدث حول ما يجري في قطاع غزة، أن “طوفان الأقصى” رياح تعاكس رياح التطبيع كرياح دخيلة على الأمة العربية.

وتابع الأمين الجديد لـ “الافلان”:”اننا ندين الاحتلال الغاشم، ونحي مواقف قيادتنا ونتبناها جملة وتفصيلا”.

وتم ،مساء اليوم، تزكية عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث جرت مراسيم الإنتخاب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للامانة العامة للافلان بالمركز الدولي للمؤتمرات.