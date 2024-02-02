بعدد من الصواريخ الباليستية.. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد اهداف صهيونية 

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية ضدّ أهداف محدّدة للاحتلال الصهيوني في أم الرشراش، جنوب فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ الباليستية.

وحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، فإن هذا الإستهداف جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة.

كما جددت تأكيدها الإستمرار في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف ذات المصدر، أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردّد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضدّ الاحتلال الصهيوني، براً وبحراً، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية مختلفة، اليوم، عن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، نحو “إيلات”، زاعمةً أنّ منظومة “الحيتس” اعترضته في منطقة البحر الأحمر.

ويأتي هذا الاستهداف بالتوازي مع استمرار القوات المسلّحة اليمنية في استهداف السفن الصهيونية وتلك المتّجهة إلى موانئ الاحتلال، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب.