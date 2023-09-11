المدية.. وفاة شخص واصابة 3 اخرين ببلدية السواقي

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 اخرين بجروح، اليوم الإثنين، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 62 المكان المسمى فرقة أولاد عطاالله بلدية ودائرة السواقي.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، على الساعة 18سا42د من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام مابين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 62 المكان المسمى فرقة أولاد عطاالله بلدية ودائرة السواقي.

وحسب ذات البيان، فلقد خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة واصابة 3 جرحى تتراوح اعمارهم مابين 31 الى 45 سنة تم تحويلهم الى المستشفى المحلي.