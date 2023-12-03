المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعات ومواقع متعددة لجنود الإحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم الأحد، مواقع صهيونية متعددة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وفي بيان لها، أعلنت المقاومة استهداف آلية عسكرية في قاعدة بيت هلل بالصواريخ الموجهة ‏وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.‏

كما استهدفت حسب بيان اخر، مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة فيها.‏

واستمرت هجمات حزب الله بنفس الزخم، حيث تم استهداف تجمعا لجنود الإحتلال شرق موقع حانيتا بالأسلحة ‏المناسبة.‏

بالإضافة الى استهداف مواقع الراهب وراميا عند الساعة (3:30) من عصر ‏يوم الأحد بالأسلحة المناسبة.

واستئأنف حزب الله هجماته ضد المواقع العسكرية الصهيونية، بعد نهاية الهدنة بين الكيان المحتل وحركة حماس والتي امتدت لمدة اسبوع.

يذكر أن الهدنة دخلت حيّز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدّة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:30) من عصر ‏يوم الأحد 3-12-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة.‏