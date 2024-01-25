المقاومة العراقية تستهدف قاعدة امريكية قرب مطار أربيل شمال العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف قاعدة للقوات الامريكية قرب مطار اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس 25-01-2024 ، قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”

وقال المتحدّث باسم البنتاغون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، قبل حوالي اسبوعين، إنه منذ 17 كتوبر 2023، شنّ 130 هجوما ضد القوات الامريكية في العراق وسوريا.

واضاف ذات المتحدث، ان القوات الامريكية تعرضت لـ53 هجوما في العراق، و77 هجوما في سوريا.

في حين ذكر أن القوات المسلحة اليمنية، شنت 27 هجوما على السفن الأميركية في البحر الأحمر، منذ 17 اكتوبر الماضي.