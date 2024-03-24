بالأسلحة المناسبة.. “حزب الله” يعلن استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود الاحتلال الصهيوني

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم، استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال”حزب الله”، في بيان، إنّها ‏استهدف تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “برانيت” بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

بالإضافة الى استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وكشفت المقاومة اللبنانية، عن استهدافها مبنىً يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال في مستوطنة المنارة، قبالة بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكلٍ مباشرة.‏

وذلك على ‏اعتداءات الاحتلال التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

كما تم استهداف ‌ال‏تجهيزات التجسّسية في موقع الراهب، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة.