بالأسلحة المناسبة.. “حزب الله” يعلن استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الصهيوني
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم، استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال”حزب الله”، في بيان، إنّها استهدف تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “برانيت” بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
بالإضافة الى استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وكشفت المقاومة اللبنانية، عن استهدافها مبنىً يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، قبالة بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكلٍ مباشرة.
وذلك على اعتداءات الاحتلال التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية.
كما تم استهداف التجهيزات التجسّسية في موقع الراهب، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة.
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