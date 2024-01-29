بداري يستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة ” كيو اس” الدولية لتصنيف الجامعات

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، المدير التنفيذي لمؤسسة QS” كيو اس “، “اشتون جيروم فارنديناس”.

وهي إحدى المؤسسات الدولية لتصنيف الجامعات، تقدم مساهمات في التحاليل والمعلومات المطلوبة للتنافسية في هذا المجال.

ويهدف اللقاء حسب بيان وزارة التعليم العالي، إلى المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية للتعاون في مجال تصنيف الجامعات، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة ” كيو اس “، وهذا لترقية مرئية المؤسسات الجامعية في الجزائر.

وعبر المدير التنفيذي لمؤسسة ” كيو اس ” السيد “اشتون جيروم فارديناس ” عن سعادته بلقاء الوزير.

ومناقشة خطة طويلة المدى ، تشمل كل الجامعات في الجزائر ، للمساهمة في اعدادها للتنافسية على المستوى الدولي، موضحا تطلعاته لارساء قواعد تعاون ثنائي بين الطرفين في المستقبل القريب.