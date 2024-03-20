تندوف.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور 

لقي شخص مصرعه، اليوم الاربعاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي بلدية ودائرة تندوف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 11سا10د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي بلدية ودائرة تندوف.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة واصابة آخر بصدمة يبلغ من العمر 43 سنة.

ليتم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.