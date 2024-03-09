“حزب الله” يستهدف تجمعات جيش الإحتلال في مزارع “شبعا”  ومناطق اخرى

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، استهدافها مواقع الاحتلال العسكرية وتجمعات جنوده على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وفي بيانات متعددة، اعلن حزب الله، استهداف قوة عسكرية صهيونية في محيط “جبل أدير”، وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

بالإضافة الى استهداف ‏دورية تابعة لـجيشالاحتلال أثناء دخولها إلى موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

وفي بيان اخر، كشفت المقاومة اللبنانية، عن استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال في جبل نذر، وتجمعا آخر في مرتفع ‏الكرنتينا، وذلك بالأسلحة الصاروخية التي حقّقت إصابات مباشرة.

كما تصدت لمسيّرة ‏صهيونية في المناطق الحدودية بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً إجبارها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعلن “حزب الله” استهدافها، بالأسلحة الصاروخية، موقعي زبدين ورويسة القرن الصهيونيين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدةً أنّ الصواريخ أصابت أهدافها بصورة مباشرة.