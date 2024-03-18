“حزب الله” يعلن استهداف عدّة مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، استهداف مجموعة مواقع لجيش الاحتلاs، شمال فلسطين المحتلة.

وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردا على الاعتداءات الصهيونية على المناطق اللبنانية.

وفي بيانات مختلفة، استهدف “حزب الله”، اليوم، موقع حدب ‏يارين الصهيوني، المواجه لبلدة يارين اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدا إصابته بصورة مباشرة.‏

بالإضافة الى استهداف موقع بركة ‏ريشا الصهيوني، المواجه لبلدة البستان الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية.

كما نفّذ عناصر المقاومة الإسلامية عمليةً عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، استهدفوا فيها موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.