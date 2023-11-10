ممثل روسيا في مجلس الأمن: لم تعد هناك مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة والوضع هناك كارثي 

اكد ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي، اليوم، ان الوضع في غزة كارثي وصادم والغارات الصهيونية أضرت بالبنية الحيوية هناك.

وأضاف ذات المتحدث، انه لم تعد هناك مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة، ولا بد من اتخاذ تدابير للتهدئة في غزة وفي الضفة الغربية.

وتابع هذا الأخير، بأن الحرب في غزة لا يجب ان ينسينا ما يحدث من انتهاكات صهيونية في الضفة الغربية.

وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي: “نشعر بالغضب الشديد من استهداف المدنيين وهذا يخالف القانون الدولي”