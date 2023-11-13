مهندس في الهندسة المدنية على رأس الأفلان

عبد الكريم بن مبارك ابن أحد مجاهدي الثورة التحريرية، ولد عام 1959 بولاية باتنة،، درس الفيزياء بعد تخرجه من جامعة هواري بومدين بباب الزوار كمهندس في الهندسة المدنية.

ناضل بن مبارك في الحركة الطلابية أيام الجامعة، واستمر نضاله لعشرات السنين في الحزب العتيد الى أن تمكن من ولوج قبة البرلمان عبر بوابة الغرفة السفلى في عهدة امتدت من عام 2002 الى غاية 2007.

جرى انتخابه أيضا عضوا بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة وشغل منصب محافظ الحزب بأعالي العاصمة وتحديدا محافظة بوزريعة.

ترشح لعضوية مجلس الأمة لكنه أقصي بعدما ساد منطق “الشكارة” و”من يدفع أكثر” في انتخابات “السينا”، ليعود هذه المرة من الباب الكبير وينتخب بالأغلبية المطلقة أمينا عاما للحزب العتيد خلفا لأبو الفضل بعجي.