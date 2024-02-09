المقاومة العراقية تعلن استهداف هدفا حيويا للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، استهداف هدفا حيويا للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة ، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.”

وحتى الثلاثاء الماضي، اعلن البنتاغون انه كان هناك ما لا يقل عن 168 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، ووقع معظمها في العراق وسوريا.