المايدا: “فخور بتدريب شبيبة القبائل الكبير محليا وإفريقيا”

أكد المدرب الجديد لفريق شبيبة القبائل روي المايدا جاهزيته الكبيرة لقيادة لاعبيه لإنجاح الموسم احالي الدي بدأ بشكل مضطرب.

وكما أبدى المدرب البرتغالي المايدا سعادته الكبيرة لتولي زمام الأمور، حيث قال في الندوة الصحفية “انافخور لتولي ممة فريق كبير مثل شبيبة القبائل الكبير في الجزار و افريقيا و تمثيل منطقة بأكملها”

كما أضاف المايدا “أملك الثقةالكافية لتقديم الإضافة المرجوة مني”.

وختم خليفة المدرب يوسف بوزيدي “اطلب من الأنصار مساندتنا في العمل من أجل النجاح، سأعطي كل شيء من أجل اسعاد الجمهور، الموسم الحالي، بداية من الغد سابدأ في عملي”