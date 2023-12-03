المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة الصحفي جمال بوكرشة

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأخد، تعازيها إلى عائلة الصحفي بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية جمال بوكرشة بعد وفاته.

وجاء في نص التعزية:

“تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى عائلة الصحفي بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية جمال بوكرشة، وإلى كافة الأسرة الإعلامية، بأخلص التعازي وعظيم المواساة، راجين المولى عزّ وجلّ بأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”

وانتقل، صبيحة اليوم الأحد، الصحفي الرياضي بالقناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسة جمال بوكرشة، إلى رحمة الله عن عمر ناهز 67 سنة.