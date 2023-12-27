المقاومة العراقية تستهدف قاعدة امريكية قرب مطار أربيل شمال العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو”.

وأعلن مسؤول في البنتاغون لقناة الميادين، أن القوات الأمريكية تعرضت لـ106 هجمات في سوريا والعراق على الأقل منذ 17 اكتوبر.

أي بعد 10 أيام من اندلاع العدوان الصهيوني على غزة، حسب حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.