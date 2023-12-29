المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مواقع وانتشار جيش الاحتلال 

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، استهداف مواقع المرج، حدب يارون بالأسلحة المناسبة وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما تم استهداف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر للمقاومة الاسلامية في لبنان، تم اعلان استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الصهيوني في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

بالإضافة الى استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأماكن انتشار جنود الاحتلال بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا.