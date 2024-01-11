“حزب الله” يعلن استهداف تجمعات جنود الإحتلال بالأسلحة المناسبة

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقعي المطلّة والبغدادي بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

وفي هجوم اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمّعات لجنود الاحتلال في محيط تلّة الصيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

بالإضافة الى استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة، وأيضا استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة على المدنيّين.

وآخرها الإعتداء على مركز الدفاع المدني التطوّعي في بلدة حانين الجنوبيّة واستشهاد المسعفَين علي محمود الشيخ علي وساجد رمزي قاسم، مع تأكيد المقاومة على جهوزيّتها للردّ الفوري على أيّ عدوانٍ يطال المدنيّين.

اما في القطاع الغربي، فقام حزب الله باستهداف التجهيزات التجسّسيّة في تلّة الكوبرا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها.

كما اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة واستهداف تجمّعات لجنود الكيان في تل شعر وموقع بركة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.