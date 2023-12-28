“حزب الله” يعلن استهداف ثكنات وتجمعات جنود الإحتلال بالأسلحة المناسبة
بقلم ط.خير الدين
قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.
وأعلن حزب الله، استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
بالإضافة الى استهداف تجمعا لجنود الإحتلال الصهيوني في ثكنة هونين وثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وفي بيان اخر اعلنت المقاومة الإسلامية، استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
كما اعلن عناصر “حزب الله”، استهداف آلية عسكرية صهيونية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
رابط دائم : https://nhar.tv/Xddj3