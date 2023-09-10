رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وأعضاء مكتبه

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، وأعضاء مكتبه.

وذلك في سياق المتابعة والتقييم لأنشطة هذه الهيئة، وكذا الاستماع إلى المقترحات والآراء ذات الصلة بالمهام المنوطة، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وحسب بيان الرئاسة، فلقد حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام.