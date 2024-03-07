المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف ثكنة عسكرية صهيونية في مطار “روش بينا”

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف ثكنة عسكرية في مطار “روش بينا” صهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذلك عبر الطيران المسيّر، ضمن المرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال ، نصرة لأهل غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل حسب بيان للمقاومة العراقية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، امس، استهداف مطار مستوطنة “كريات شمونة”، شمال فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسيّر.