تعرف على أسماء الولاة والولاة المنتدبين الذين أنهيت مهاهم

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد تم انهاء مهام 11 واليا وواليين منتدبين.

وجاءت القائمة كالتالي:

أـ الولاة:

1ـ مولاتي عطا الله بصفته واليا لولاية الشلف.

2ـ نفلة سمير بصفته واليا لولاية أم البواقي

3ـ درامشي محمد أمين بصفته واليا لولاية سطيف

4ـ بريمي جمال الدين بصفته واليا لولاية عنابة

5ـ عيسى بولحية بصفته واليا لولاية مستغانم

6ـ روابحي عمر بصفته واليا لولاية معسكر.

7ـ يحياتن يحي بصفته واليا لولاية بومرداس

8ـ حرفوش بن عرعار بصفته واليا لولاية الطارف

9ـ مخبي محمد بصفته واليا لولاية تندوف.

10ـ شنوف ساعد بصفته واليا لولاية بني عباس

11ـ سبع ناصر بصفته واليا لولاية تقرت.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ بقريش يوسف بصفته واليا منتدبا لحسين داي

2ـ دلفي اليازيد بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء