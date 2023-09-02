عدالة: فتح تحقيق في حادث انفجار للغاز  بشقة سكنية ببلدية البوني بعنابة

أمر وكيل الجمهورية لـمحكمة الحجار، يوم السبت، بفتح تحقيق في حادث انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة ببلدية البوني بولاية عنابة.

هذا ووقع الحادث ،صبيحة اليوم، في حدود 9.45 سا مخلفا إصابة 17 شخصا و أضرار مادية بليغة بالعمارة.

وكان وكيل الجمهورية لمحكمة الحجار بعنابة قد تنقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع

عدالة: التحقيق يشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة.