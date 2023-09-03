البيض.. تشييع جثامين الضحايا الـ4 المتوفيين جراء سيول الأمطار

شيع ،مساء اليوم الأحد، جثامين الضحايا الأربعة المتوفين جراء سيول الأمطار بمقبرة سيد أحمد بولاية البيض بحضور والي الولاية فريد محمدي والسلطات المدنية والأمنية وجمع غفير من المواطنين.

يذكر أن الضحايا الأربعة من عائلة واحدة، كان قد جرفتهم سيول واد الشادلي على متن سيارتهم بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت بولاية البيض مساء الامس السبت.

في حين عثرت مصالح الحماية المدنية بالبيض، على جثثهم الأربعة بأماكن متفرقة، منتصف نهار اليوم الأحد، بعد حملة بحث واسعة شاركت فيها ذات المصالح إضافة إلى مصالح الدرك والشرطة وأفراد الجيش الوطني الشعبي.