“SCLTIS” تضبط 31 كغ من الكوكايين وأزيد من 52 ألف قرص مهلوس

ضبطت المصلحة المركزية للاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، 31 كلغ من الكوكايين وأزيد من 52 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فلقد تم الاطاحة بهذه الشبكة الإجرامية المنظمة في قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي يمتد نشاطها إنطلاقا من ولاية تمنراست إلى العاصمة.

كما تم توقيف 10 أشخاص من بينهم امرأة بمدينة رويبة بالجزائر العاصمة ثم غرداية، مع ضبط 6 كغ من الكوكايين، 2 كغ من الكيف المعالج و52250 قرص مهلوس، مخفية داخل مخبأ سري بمقطورة شاحنة.

وأضاف ذات البيان، انه مواصله للتحقيق تمكن عناصر المصلحة من توقيف 3 أشخاص آخرين بمدينة الأغواط وضبط 25 كغ من الكوكايين داخل مخبأ مستحدث على متن سيارة سياحية.