AADL.. استخراج فاتورة الكراء ودفع مستحقاتها إلكترونيا

يمكن للمستفيدين من سكنات جديدة في إطار صيغة البيع بالإيجار، “عدل”، ان يدفعوا مستحقات إيجارهم إلكترونيا. كما يمكنهم أيضا استخراج فاتورة الكراء من موقعها.

كما أوضح فرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، أن العملية تتم طيلة أيام الأسبوع 7/24. وهذا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة في الصفحة الرسمية للفرع.

مراحل استخراج الفاتورة

ويمر استخراج الفاتورة، بعدة مراحل. أولا الدخول للموقع الرسمي لفرع عدل للتسيير العقاري، ثانيا الضغط على خانة الدفع الالكتروني. ثالثا الضغط على consulter maintenant، رابعا: إدخال رقن الملف ثم إدخال الرمز الظاهر، خامسا تأكيد الطلب وتحميل إشعار الدفع.

وأعلن، فرع التسيير العقاري لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن آخر أجل لتسديد مستحقات الإيجار الشهري يكون نهاية كل شهر.

كما أوضحت “جاست ايمو”، للمستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار، أن فترة تسديد مستحقات الإيجار الشهري”. “عبر خدمة الدفع الإلكتروني تمتد إلى غاية نهاية كل شهر”.