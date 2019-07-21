“adidas” تحتفي بأسياد إفريقيا بـ”بوستير” عالمي

قامت شركة “adidas” بالإحتفال بالتاج القاري المُحصل عليه من المنتخب الوطني، على طريقتها الخاصة بـ”بوستير” عالمي لأسياد إفريقيا لعام 2019.

وتُظهر الصورة التي وضعتها الشركة الألمانية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتير”، تلاحما رائعا مُحاربي الصحراء فيما بينهم.

ويتواجد في الواجهة كل من رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة ويوسف بلايلي الذين تألقوا بشكل كبير خلال الكان.

ويُرتقب أن تُحقق “أديداس” أرباحا كبيرة من مبيعات أقمصة “مُحاربي الصحراء” في الأيام القادمة، وبصفة خاصة لدى جاليتنا في المهجر.