“AGM Holding” يُوقع ربع مذكرات تفاهم مع اثيوبيا السينغال تونس وغانا

وقع اليوم مجمع AGM Holding” أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول في إطار معرض التجارة البينية الافريقية .

وتم توقيع الاتفاقيات مع مجمع اثيوبيا و MULLEGE و شركة VIANEGO من السينغال شركة INNOVUS ممثل لدولة غانا و شركة من دولة تونس وذلك بهدف تعزيز الشراكة في القارة الإفريقية.

و تتمثل هذه الشراكة في معدات الآلات الفلاحية والمعدات الصناعية تجسد هذه الاتفاقيات طموح مجمع AGM لتنويع شركاته وتعزيز حضوره الاقتصادي على الساحة الإفريقية، من خلال بناء شراكات قوية تدفع نحو تكامل صناعي قاري وترسخ مكانة الصناعة الوطنية، بما يجعلها أكثر تنافسية إقليمياً ودولياً .