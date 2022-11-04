AIR FRANCE تطرح تذاكر نحو الجزائر بأسعار مغرية

أعلنت شركة الطيران الفرنسية عن طرح تذاكر إلى الجزائر بأقل من 100 أورو. حيث حددت شركة الطيران سعر تذاكرها إلى الجزائر بسعر 61 أورو.

وأشارت ذات الشركة على موقعها الرسمي أنه بالنسبة للمسافرين المهتمين، يجب إجراء الحجوزات في تواريخ 19 و 26 نوفمبر.

وأثناء إجراء الحجوزات في 12 من الشهر الحالي، سيتعين عليك دفع مبلغ 72 أورو. بالإضافة إلى ذلك في المواعيد الأخرى في النصف الثاني من شهر نوفمبر، تبلغ أسعار تذاكر الخطوط الجوية الفرنسية 113 يورو. حيث سيتم تطبيق هذه الأسعار فقط في النصف الأول من شهر ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك ، عند المغادرة من تولوز، تخدم الخطوط الجوية الفرنسية مطار وهران. هذا بسعر 170 أورو في تواريخ معينة في نوفمبر.

من الممكن أيضًا حجز تذاكر ذهاب فقط مقابل 72 و 76 يورو. هذا لتواريخ 12 و 19 و 26 نوفمبر و 3 و 10 ديسمبر 2022.