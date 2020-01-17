Air France وTransavia أكبر المستفيدين من حصص إيغل أزور نحو الجزائر

تمكنت الخطوط الجوية الفرنسية وشركتها الفرعية ترانسافيا من فتح عشرة خطوط إضافية بين فرنسا والجزائر.

فتح شركتي الطيران إير فرانس وترانسافيا لخطوط جوية إضافية نحو الجزائر، حسب ما نقله اليوم موقع “ليكو” الفرنسي، كان بفضل كسبهما لحقوق المرور القديمة التابعة لشركة الطيران المفلسة إيغل أزور.

حيث تمكنت أخيرا شركة الطيران إير فرانس من إستعادة الجزء الأكثر إثارة للإهتمام من نشاطها نحو الجزائر بفضل العملية.

وتحصلت إير فرانس وفرعها ترانسافيا على أكبر نصيب من حقوق المرور بين فرنسا والجزائر، بعدما نشرت وزارة النقل الفرنسية القائمة النهائية لتوزيع حصص إيغل أزور على الشركات أمس الخميس.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، التي تشغل حاليا 30 رحلة أسبوعية بين باريس والجزائر، إفتتاح وجهة أخرى نحو الجزائر من مطار أورلي.

وخط إضافي جديد نحو الجزائر من مرسيليا، نيس وتولوز، بالإضافة إلى خط إضافي أخر بين تولوز ووهران.

في الوقت الذي تحصلت شركة الطيران ترانسافيا على خطوط إضافية نحو الجزائر، بعدما كانت تضمن الرحلات من قواعدها الإقليمية في نانت وليون، إنطلاقا من مطار أورلي إلى قسنطينة،سطيف،وهران وتلمسان .

إلى جانب كسبها لخطوط إضافية أخرى من بجاية، قسنطينة ووهران نحو ليون الفرنسية.

يأتي هذا بعدما تنافست أزيد من 11 شركة بطلب الحصول على حقوق المرور لـ 25 مسارا في السوق والتابع للشركة المفلسة إيغل أزور.