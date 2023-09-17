Algérie Ferries.. اطلاق منصة جديدة للحجوزات الإلكترونية

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: اليوم الأحد، لزبائنها أننها بصدد إطلاق منصة جديدة للحجوزات الإلكترونية.

وحسب بيان المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فإن المنصة الالكترونية الخاص بالحجوزات من تصميم وإنجاز كفاءات جزائرية.

وأضاف ذات البيان، ان المنصة الجديدة تحمل اسم “Algerie Ferries System”، كما انها تهدف إلى تسهيل عملية الولوج واقتناء التذاكر نحو مختلف الوجهات بكل أريحية وآمان.