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Algerie Ferries تفتح وكالاتها بفرنسا لبيع التذاكر بداية من الغد

بقلم أمينة داودي
Algerie Ferries تفتح وكالاتها بفرنسا لبيع التذاكر بداية من الغد
بيع التذاكر
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أعلنت شركة “Algeria Ferries “، أنه سيتم إفتتاح وكالاتها بفرنسا لبيع التذاكر بداية من يوم غد الإثنين.

وأضافت المؤسسة في منشور لها، أنه سيتم إفتتاح الوكالات بكل من باريس وليون ومرسيليا وليل. وسيتم طرح التذاكر للبيع يوم الاثنين 18 أكتوبر. ويكون البيع من يوم الإثنين الى الجمعة بداية من التاسعة صباحا إلى 12 سا. ومن الواحدة بعد الظهر إلى الخامسة مساء.

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