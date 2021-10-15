Algerie Ferries تكشف النقاب عن برنامج الرحلات مع إسبانيا

تم السماح للعبارات الجزائرية أخيرًا باستئناف خدماتها البحرية مع إسبانيا وفرنسا بعد 19 شهرًا من التعليق.

وقررت وزارة النقل استئناف حركة النقل البحري تدريجياً. حيث ستبدأ العبارات الجزائرية ببرنامج عبور مرتين في الأسبوع إلى أليكانتي ومرسيليا.

وسيتم العبور الأول في 21 أكتوبر بين الجزائر العاصمة وأليكانتي. ومن أجل العودة، حشدت شركة النقل البحري الوطنية سفينتها الجزائرية 2 وفقا للمعلومات الواردة على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وكشفت شركة الجزائر للعبارات بالفعل عن برنامج الخدمات بين الجزائر ومرسيليا الذي ستوفره السفينة الجديدة، لتعزيز الأسطول الوطني، باجي مختار3.

كما رفعت الشركة على موقعها على شبكة الإنترنت الحجاب عن مواعيد الرحلات مع إسبانيا، والتي ستتم من الجزائر العاصمة ووهران.

المغادرة من Oran-Alicante يوم الخميس 21/10/2021 الساعة 7:00 مساءً

وصول أليكانتي يوم الجمعة 22/10/2021 الساعة 07:00

مغادرة اليكانتي وهران يوم الجمعة 22/10/2021 الساعة 19:00

وصول وهران يوم السبت 23/10/2021 الساعة 07:00

مغادرة الجزائر – أليكانتي يوم الخميس 28/10/2021 الساعة 19:00

وصول أليكانتي يوم الجمعة 29/10/2021 الساعة 07:00

مغادرة أليكانتي – الجزائر يوم الجمعة 29/10/2021 الساعة 7:00 مساءً

الوصول إلى الجزائر العاصمة يوم السبت 30/10/2021 الساعة 07:00.