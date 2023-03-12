Algérie ferries.. فتح حجوزات موسم الإصطياف 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “Algérie ferries”، اليوم الأحد، عن فتح الحجوزات الخاصة بفترة صيف 2023. في حين، كشفت المؤسسة ذاتها، أن فترة الحجوزات تنطلق ابتداءً من تاريخ 14 مارس 2023.

كما نوهت شركة النقل ذاتها، “Algérie ferries” في ذات الوقت بإمكانية إجراء تعديلات على برنامجها حسب ما تقتضيه الحاجة.

برنامج الرحلات

في حين، كشفت شركة Algérie Ferries، عن برنامج رحلاتها البحرية الخاصة بموسم الإصطياف. في حين، عرضت الشركة الوطنية للنقل البحري البرنامج عبر موقعها الإلكتروني . كما تضمن البرنامج الرحلات التي تربط بين ميناء مرسيليا (فرنسا) وميناء الجزائر ووهران وبجاية وسكيكدة.

في حين، لم يظهر في البرنامج المنشور الرحلات التي تربط بين ميناء أليكانتي (إسبانيا) وميناء الجزائر العاصمة ووهران.

كما جاء برنامج شهر جوان 2023 : الانطلاق من مرسيليا

إلى الجزائر: 1 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا، و 3 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا.

سكيكدة: 5 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

وهران: 7 جوان 2023 الساعة 6 مساءً

الجزائر: 10 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

وهران: 13 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 14 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

سكيكدة: 14 جوان 2023 الساعة 4 مساءً

الجزائر: 17 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

الجزائر: 19 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

سكيكدة: 20 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 21 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

وهران: 23 جوان 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 24 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

الجزائر: 26 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا

في حين جاء برنامج جويلية : الرحلات المنطلقة من مرسيليا

إلى الجزائر: 1 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً

الجزائر: 3 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً

وهران: 3 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 5 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً

سكيكدة: 6 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 8 جويلية 2023 الساعة 10 صباحا

بجاية: 11 جويلية 2023 الساعة 4 مساءً

وهران: 11 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

سكيكدة: 13 جويلية 2023 الساعة 5 مساءً.

الجزائر: 15 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا

الجزائر: 16 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

وهران: 18 جويلية 2023 الساعة 12 ظهرًا

سكيكدة: 20 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 22 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا

وهران: 25 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

بجاية: 26 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

سكيكدة: 28 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 29 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا

برنامج أوت من مرسيليا

إلى وهران: 2 أوت 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر: 3 أوت 2023 الساعة 11 صباحًا

الجزائر: 5 أوت 2023 الساعة 10 صباحًا

سكيكدة: 5 أوت 2023 الساعة 12 ظهرًا

وهران: 10 أوت 2023 الساعة 11 صباحا

الجزائر العاصمة: 12 أوت 2023 الساعة 10 صباحًا

بجاية: 12 أوت 2023 الساعة 4 مساءً

سكيكدة: 14 أوت 2023 الساعة 4 مساءً

كما أصدرت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، بيانا صحفيا، شرحت فيه الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المسافرين لتعويضهم في تذاكرهم غير المستعملة أثناء جائحة كورونا.

في حين، كانت شركة Algérie Ferries قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه تم تمديد الموعد النهائي لعملية تعويض التذاكر غير المستعملة حتى 31 ماي 2023.

كما أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري، بأن التذاكر غير المستخدمة بسبب أزمة كورونا، مؤهلة لتعويض ثمنها بالكامل.