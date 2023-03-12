Algérie ferries.. فتح حجوزات موسم الإصطياف 2023
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “Algérie ferries”، اليوم الأحد، عن فتح الحجوزات الخاصة بفترة صيف 2023. في حين، كشفت المؤسسة ذاتها، أن فترة الحجوزات تنطلق ابتداءً من تاريخ 14 مارس 2023.
كما نوهت شركة النقل ذاتها، “Algérie ferries” في ذات الوقت بإمكانية إجراء تعديلات على برنامجها حسب ما تقتضيه الحاجة.
برنامج الرحلات
في حين، كشفت شركة Algérie Ferries، عن برنامج رحلاتها البحرية الخاصة بموسم الإصطياف. في حين، عرضت الشركة الوطنية للنقل البحري البرنامج عبر موقعها الإلكتروني . كما تضمن البرنامج الرحلات التي تربط بين ميناء مرسيليا (فرنسا) وميناء الجزائر ووهران وبجاية وسكيكدة.
في حين، لم يظهر في البرنامج المنشور الرحلات التي تربط بين ميناء أليكانتي (إسبانيا) وميناء الجزائر العاصمة ووهران.
كما جاء برنامج شهر جوان 2023 : الانطلاق من مرسيليا
إلى الجزائر: 1 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا، و 3 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا.
سكيكدة: 5 جوان 2023 الساعة 11 صباحا
وهران: 7 جوان 2023 الساعة 6 مساءً
الجزائر: 10 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
وهران: 13 جوان 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 14 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
سكيكدة: 14 جوان 2023 الساعة 4 مساءً
الجزائر: 17 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
الجزائر: 19 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
سكيكدة: 20 جوان 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 21 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
وهران: 23 جوان 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 24 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
الجزائر: 26 جوان 2023 الساعة 11 صباحًا
في حين جاء برنامج جويلية : الرحلات المنطلقة من مرسيليا
إلى الجزائر: 1 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً
الجزائر: 3 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً
وهران: 3 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 5 جويلية 2023 الساعة 7 مساءً
سكيكدة: 6 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 8 جويلية 2023 الساعة 10 صباحا
بجاية: 11 جويلية 2023 الساعة 4 مساءً
وهران: 11 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
سكيكدة: 13 جويلية 2023 الساعة 5 مساءً.
الجزائر: 15 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا
الجزائر: 16 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
وهران: 18 جويلية 2023 الساعة 12 ظهرًا
سكيكدة: 20 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 22 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا
وهران: 25 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
بجاية: 26 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
سكيكدة: 28 جويلية 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 29 جويلية 2023 الساعة 10 صباحًا
برنامج أوت من مرسيليا
إلى وهران: 2 أوت 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر: 3 أوت 2023 الساعة 11 صباحًا
الجزائر: 5 أوت 2023 الساعة 10 صباحًا
سكيكدة: 5 أوت 2023 الساعة 12 ظهرًا
وهران: 10 أوت 2023 الساعة 11 صباحا
الجزائر العاصمة: 12 أوت 2023 الساعة 10 صباحًا
بجاية: 12 أوت 2023 الساعة 4 مساءً
سكيكدة: 14 أوت 2023 الساعة 4 مساءً
كما أصدرت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، بيانا صحفيا، شرحت فيه الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المسافرين لتعويضهم في تذاكرهم غير المستعملة أثناء جائحة كورونا.
في حين، كانت شركة Algérie Ferries قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه تم تمديد الموعد النهائي لعملية تعويض التذاكر غير المستعملة حتى 31 ماي 2023.
كما أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري، بأن التذاكر غير المستخدمة بسبب أزمة كورونا، مؤهلة لتعويض ثمنها بالكامل.