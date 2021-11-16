“ANADE” تدعو حاملي المشاريع المتابعين قضائيا التقرب إليها للتكفل بهم

دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسات المصغرة نسيم ضيافات الشباب حاملي المشاريع والمتابعين قضائيا، التقرب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وذلك من أجل التكفل بهم وحل وضعياتهم.

وقال ضيافات أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “Anade” ستتكفل بالشباب أصحاب المشاريع المتابعين قضائيا. ويتعلق الأمر بالشباب حاملي المشاريع والمتابعين قضائيا من البنوك، في حالة عدم تسديد القرض البنكي. أو في حالة تبليغهم عن طريق المحضر القضائي بأمر الحجز أو أمر بالبيع.

ودعا ضيافات هذه الفئة المتابعة قضائيا التقرب إلى الوكالات الولائية لدعم المقاولاتية “ANADE”، في أقرب وقت، لحل وضعياتهم. كما سترافقهم أمام مصالح البنك لوقف المتابعات القضائية وكذا إجراءات الحجز وبيع العتاد.

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كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمشروعات متناهية الصغر نسيم ضيافات أنه تم قبول 134 ملفًا لسداد ديون المؤسسات المصغرة. والتعويض بما يفوق 21 مليار سنتيم.

وقال ضيافات عبر صفحته على “الفايسبوك“، أن عدد المؤسسات المصغرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسة الـ26 بلغ لـ13163 ملف. مشيرا إلى أنه تم تسوية 3 ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك و الوكالة.

كما كشف ذات المسؤول عن تأجلل 370 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها. من طرف “Anade”عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وأضاف ضيافات، انه تم دراسة 507 ملف مقدما من طرف ممثلي البنوك بكل من تبسة، سطيف، سوق أهراس، سعيدة.

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