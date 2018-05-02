قال زبير جغام، المفتش العام للعمال، إنّ مصالحه سجّلت خروقات، وسوء فهم عند بعض المستخدمين الذي يبرمون عقود عمل مدعمة مع الشاب.

وأوضح، جغام، الأربعاء،أن المستخدمين يعتبرون مدة الإعانة التي تقدمها الدولة طيلة 3 سنوات، هي نفسها مدة العقد المبرم، ما يؤدي إلى طرد الشاب عند توقيفها.

وأضاف،ضيف حصة “قهوة وجرنان”، أنّ هذا الأمر خطأ، لأن هذه الإعانة تقدمها الدولة للمؤسسات لما تبادر في تشغيل الشباب، ولا علاقة لها بالعقد المبرم.

وقانونيا، أشار جغام، إلى أن عقد العمل المدعم هو كباقي العقود وغير محدود، مضيفا أنه في حال خرق حقوق الشاب يمكنه التوجه لمفتشية العمل المختصة الإقليمية.