ANEP الراعي الرسمي للصالون الدولي للصناعة التقليدية

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار عن رعايتها الإعلانية للصالون الدولي للصناعة التقليدية “SIAT 2025”.

وتتمثل هذه الرعاية في مرافقة الصالون بعرض الإعلانات على اللافتات الإشهارية، وذلك في إطار حملة إعلامية وترويجية أطلقتها المديرية العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، الهيئة المنظمة للصالون، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأحد، وتتواصل إلى غاية 15 من الشهر الجاري.

وتندرج هذه المبادرة، ضِمن سياسة المؤسسة الرامية إلى المساهمة الفاعلة في إبراز المقومات الثقافية والاقتصادية للجزائر. ودعم الحرفيين والمبدعين الذين يجسّدون بأعمالهم ثراء الصناعات التقليدية الوطنية وأصالتها.