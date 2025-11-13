ستكون المؤسسة الوطنية للإتصال النشر والإشهار “ANEP” الراعي الرسمي للطبعة الثالثة من المسابقة الوطنية والدولية طالب صاحب مؤسسة ناشئة ومصغرة. التي تنظمها المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، تحت رعاية وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب. وعدة وزارات وهيئات وطنية.

وانطلقت فعاليات الطبعة الثالثة منذ 17 فيفري 2025، بمشاركة واسعة تجسد روح الابتكار لدى الشباب الجزائري.

وتأتي رعاية ANEP لهذا الحدث البارز تجسيدًا لالتزامها الراسخ بدعم الشباب المبدع وتشجيع المبادرات الريادية.، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد المؤسسة الوطنية للإتصال النشر والإشهار دعمها المتواصل للطاقات الشابة والإبتكار. باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل اقتصادي واعد للجزائر.